Stasera, domenica 17 maggio 2026, va in onda su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. La trasmissione prevede l’intervento di vari ospiti e trattamenti di attualità, politica e societa`. La puntata si svolge in prima serata, con un approfondimento su temi di stretta attualità. La conduzione di Mario Giordano accompagnerà gli spettatori attraverso discussioni e interviste, come di consueto.

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 17 maggio 2026. Questa sera, domenica 17 maggio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 maggio 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. In aggiornamento Fuori dal coro: diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 17 maggio 2026

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