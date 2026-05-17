Durante l’Eurovision Song Contest 2026, la Bulgaria ha ottenuto 516 voti complessivi, di cui 312 provenienti dal televoto e 204 dalle giurie. La canzone vincitrice si intitola “Bangaranga”, un termine che ha attirato l’attenzione di molti spettatori e utenti online, che cercano informazioni sulla sua origine e sul significato. La partecipazione bulgara ha fatto registrare un risultato storico, segnando un momento importante per il paese nel contesto del concorso musicale europeo.

Con 516 voti totali, di cui 312 del televoto e 204 delle giurie, la Bulgaria ha scritto la storia all’Eurovision Song Contest 2026. Dopo tre edizioni di assenza, il ritorno sulla scena europea è stato trionfale: Dara, ventisettenne di Varna, ha conquistato Vienna e milioni di telespettatori con Bangaranga, un brano che ha trasformato la Wiener Stadthalle in una discoteca futuristica. Ma mentre l’Europa ballava e votava, una domanda rimbalzava da Lisbona a Tallinn: cosa diavolo significa Bangaranga? La parola ha scatenato la curiosità del continente, finendo dritta nelle ricerche Google e nei commenti social. C’è chi ha pensato a un grido di battaglia, chi a un termine inventato, chi addirittura a un riferimento ai Bimbi Sperduti di Hook – Capitan Uncino o al pezzo di Skrillex del 2011. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eurovision 2026: cosa vuol dire “Bangaranga”, il titolo della canzone vincitrice che tutti stanno cercando sul web

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