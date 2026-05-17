Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

Un pomeriggio dedicato all’improvvisazione teatrale rivolto alle donne, pensato per offrire uno spazio di condivisione e sperimentazione. L’attività prevede esercizi di improvvisazione che invitano a lasciarsi andare e a esprimere la propria spontaneità, creando un momento di relax e creatività. L'obiettivo è promuovere un'occasione di incontro tra partecipanti, allontanandosi dalla routine quotidiana e favorendo una maggiore consapevolezza di sé attraverso l’arte teatrale. L’evento si svolge in un ambiente aperto e informale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un pomeriggio di improvvisazione e connessione per posare i pesi del quotidiano e ritrovare la tua luce più autentica. ?Cosa vivremo:• Libertà: sciogliere le tensioni e fluire.• Gioco: scoprirsi in un clima di totale fiducia.• Energia: complicità, ascolto e sostegno reciproco.?? Domenica 7. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT! Jack Unterweger e il delirio messianico progressista Jack Unterweger non è stato solo un serial killer; è stato il capolavoro estetico di un’intellighenzia progressista talmente accecata dal proprio narcisismo da trasformare un predatore in un’icona pop. La sua x.com L'Europa è un gioco in laboratorio, guardando al futuroTre i momenti proposti alle ragazze e ai ragazzi: un Bingo ispirato all'Eurovision, una fase di progettazione simulata di un scambio Erasmus, e per finire la messa in pratica di alcune attività ideate ... rainews.it Una delle tante battlestations che ho sistemato in tutta la mia casa. Questo è il mio accogliente angolo 486. reddit Gioco di squadra in famiglia. Un laboratorio per i genitoriÈ iniziato nello spazio Nausicaa di Castel Maggiore il laboratorio teatrale per genitori, composto da quattro incontri, e dal titolo ‘Gioco di squadra in famiglia: dalla conciliazione alla ... ilrestodelcarlino.it