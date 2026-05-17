Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

Da padovaoggi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio dedicato all’improvvisazione teatrale rivolto alle donne, pensato per offrire uno spazio di condivisione e sperimentazione. L’attività prevede esercizi di improvvisazione che invitano a lasciarsi andare e a esprimere la propria spontaneità, creando un momento di relax e creatività. L'obiettivo è promuovere un'occasione di incontro tra partecipanti, allontanandosi dalla routine quotidiana e favorendo una maggiore consapevolezza di sé attraverso l’arte teatrale. L’evento si svolge in un ambiente aperto e informale.

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Un pomeriggio di improvvisazione e connessione per posare i pesi del quotidiano e ritrovare la tua luce più autentica.  ?Cosa vivremo:• Libertà: sciogliere le tensioni e fluire.• Gioco: scoprirsi in un clima di totale fiducia.• Energia: complicità, ascolto e sostegno reciproco.?? Domenica 7. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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