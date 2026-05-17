Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale
Un pomeriggio dedicato all’improvvisazione teatrale rivolto alle donne, pensato per offrire uno spazio di condivisione e sperimentazione. L’attività prevede esercizi di improvvisazione che invitano a lasciarsi andare e a esprimere la propria spontaneità, creando un momento di relax e creatività. L'obiettivo è promuovere un'occasione di incontro tra partecipanti, allontanandosi dalla routine quotidiana e favorendo una maggiore consapevolezza di sé attraverso l’arte teatrale. L’evento si svolge in un ambiente aperto e informale.
Un pomeriggio di improvvisazione e connessione per posare i pesi del quotidiano e ritrovare la tua luce più autentica. ?Cosa vivremo:• Libertà: sciogliere le tensioni e fluire.• Gioco: scoprirsi in un clima di totale fiducia.• Energia: complicità, ascolto e sostegno reciproco.?? Domenica 7. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT!
Ho avviato il Laboratorio Donne Leader alcuni anni fa per formare tangueras nel ruolo di Leader. Tante si sono affacciate ed hanno provato ma non tutte hanno continuato. Ci vuole determinazione, dedizione e coraggio. Ma anche capacità, studio e tanta prati - Facebook facebook
Jack Unterweger e il delirio messianico progressista Jack Unterweger non è stato solo un serial killer; è stato il capolavoro estetico di un’intellighenzia progressista talmente accecata dal proprio narcisismo da trasformare un predatore in un’icona pop. La sua x.com
L'Europa è un gioco in laboratorio, guardando al futuroTre i momenti proposti alle ragazze e ai ragazzi: un Bingo ispirato all'Eurovision, una fase di progettazione simulata di un scambio Erasmus, e per finire la messa in pratica di alcune attività ideate ... rainews.it
Una delle tante battlestations che ho sistemato in tutta la mia casa. Questo è il mio accogliente angolo 486. reddit
Gioco di squadra in famiglia. Un laboratorio per i genitoriÈ iniziato nello spazio Nausicaa di Castel Maggiore il laboratorio teatrale per genitori, composto da quattro incontri, e dal titolo ‘Gioco di squadra in famiglia: dalla conciliazione alla ... ilrestodelcarlino.it