DM 38 formazione docenti e sussidi didattici | 60 documenti pronti all’uso utili alle segreterie
Il decreto ministeriale 38 prevede l’assegnazione di fondi destinati alla formazione degli insegnanti e alla creazione di materiali didattici. Sono stati preparati 60 documenti pronti all’uso, pensati per agevolare le segreterie scolastiche nell’organizzazione delle attività formative e nell’uso di sussidi didattici. Questi materiali sono stati sviluppati per supportare le procedure e migliorare la gestione delle risorse educative nelle scuole. La distribuzione di tali documenti mira a facilitare l’attuazione delle iniziative previste dal decreto.
Il DM 38 destina risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell’ambito del Programma Nazionale “ Scuola e competenze 2021-2027”, nonché risorse per l’acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da fornire in comodato d’uso al personale della scuola, a valere sul Programma operativo complementare“Per. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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La tua scuola ha già aderito al DM 38? Il DM 38 mette a disposizione delle istituzioni scolastiche figure dedicate alla formazione dei docenti. Le scuole che hanno presentato domanda possono affidare la realizzazione dei percorsi formativi a soggetti esterni - Facebook facebook
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