DM 38 formazione docenti e sussidi didattici | 60 documenti pronti all’uso utili alle segreterie

Il decreto ministeriale 38 prevede l’assegnazione di fondi destinati alla formazione degli insegnanti e alla creazione di materiali didattici. Sono stati preparati 60 documenti pronti all’uso, pensati per agevolare le segreterie scolastiche nell’organizzazione delle attività formative e nell’uso di sussidi didattici. Questi materiali sono stati sviluppati per supportare le procedure e migliorare la gestione delle risorse educative nelle scuole. La distribuzione di tali documenti mira a facilitare l’attuazione delle iniziative previste dal decreto.

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