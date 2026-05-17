Diretta gol Serie A LIVE | in campo Atalanta Bologna

Inizia la diretta delle partite della 37esima giornata di Serie A, con le sfide tra Atalanta e Bologna. La giornata prevede diverse partite che saranno seguite in tempo reale, con aggiornamenti su risultati, azioni salienti e moviole. La cronaca si svilupperà attraverso una copertura continuativa, offrendo sintesi e dettagli su ogni partita in corso. La giornata si inserisce nel contesto del campionato 202526, con le squadre che cercano punti cruciali in vista delle fasi finali.

Sarri sul suo futuro: «A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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