Conte a Pesaro | evento Nova senza simboli attira il 60% di nuovi volti

A Pesaro si è svolto l’evento Nova, che ha attirato principalmente persone che non avevano mai partecipato in passato. Durante l’iniziativa, si è utilizzato un metodo che suddivide i partecipanti in due gruppi chiamati “bombi” e “farfalle”, senza l’uso di simboli o marchi del Movimento. Questa scelta ha portato a un’affluenza consistente di nuovi volti, circa il 60 per cento rispetto ai partecipanti abituali. La decisione di evitare simboli ufficiali è stata presa dagli organizzatori.

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