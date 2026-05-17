Conte a Pesaro | evento Nova senza simboli attira il 60% di nuovi volti
A Pesaro si è svolto l’evento Nova, che ha attirato principalmente persone che non avevano mai partecipato in passato. Durante l’iniziativa, si è utilizzato un metodo che suddivide i partecipanti in due gruppi chiamati “bombi” e “farfalle”, senza l’uso di simboli o marchi del Movimento. Questa scelta ha portato a un’affluenza consistente di nuovi volti, circa il 60 per cento rispetto ai partecipanti abituali. La decisione di evitare simboli ufficiali è stata presa dagli organizzatori.
?? Punti chiave Come funziona il metodo che divide i partecipanti tra bombi e farfalle? Perché gli organizzatori hanno deciso di escludere i simboli del Movimento? Chi deciderà le future liste elettorali secondo la consigliera Ruggeri? Cosa accadrà alle proposte emerse durante i lavori nelle 100 città??? In Breve Marta Ruggeri coordina i lavori presso l'Auditorium Scavolini di Pesaro. Metodo prevede divisione in 5 gruppi tra profili bombi e farfalle. Iniziativa coinvolge altre 100 città ital . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 2 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana
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