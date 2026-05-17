Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega padrone totale!

Il Mondiale Superbike 2026 si svolge in dodici tappe che si tengono tra febbraio e ottobre, a partire dal fine settimana del 21-22 febbraio e fino al 17-18 ottobre. In questa stagione, Nicolò Bulega si distingue come il pilota più performante, dominando la classifica mondiale. La competizione coinvolge diversi circuiti italiani e internazionali, con gare che si alternano tra condizioni di asciutto e pioggia. La stagione prosegue con numerosi piloti impegnati a conquistare punti e posizioni nella classifica generale.

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Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE. NICOLÒ BULEGA 285. IKER LECUONA 195. YARI MONTELLA 105. SAM LOWES 99. LORENZO BALDASSARRI 94. ALEX LOWES 92. MIGUEL OLIVEIRA 85. ALVARO BAUTISTA 81. AXEL BASSANI 78. ANDREA LOCATELLI 61. GARRETT GERLOFF 57. TARRAN MACKENZIE 53. XAVI VIERGE 48. DANILO PETRUCCI 46. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega padrone totale! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHI FERMA NICOLÒ BULEGA 13 vittorie di fila in SBK! Marco Bezzecchi presenta il GP di Francia 2026: Le Mans è fantastica, vogliamo continuare a far bene con l'Aprilia per allungare in classifica mondiale. #bezzecchi #aprilia #lemans #motogp x.com LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega conquista la Superpole Race, Lecuona e Montella a podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale di una nuovissima gara di Superbike, valida per ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Tutto pronto a Most nella giornata di domenica 17 maggio per la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto round ... oasport.it