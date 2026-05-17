Cinema in provincia | ripartono i Martedì con film e documentari a 4€

Da questa settimana, nei cinema di Rovigo e Conegliano, tornano i Martedì a 4 euro, offrendo film e documentari a prezzo ridotto. Sono previste proiezioni di diversi titoli, tra cui film italiani e internazionali, oltre a documentari di varia natura. La programmazione coinvolge sia sale di città che di provincia, con appuntamenti dedicati a pubblico di tutte le età. Questa iniziativa mira a riattivare la vita culturale locale, facilitando l’accesso a cinema e documentari nelle aree più piccole della regione.

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