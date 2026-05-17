La regista kosovara Blerta Basholli ha attirato l’attenzione internazionale con il suo film d’esordio, Hive, presentato nel 2021 al Sundance Film Festival. Con questa opera, Basholli è diventata la prima regista nella storia del festival a vincere i tre premi principali. La sua carriera si intreccia con temi legati alla storia e alle esperienze del Kosovo, e il film ha ricevuto riconoscimenti significativi negli Stati Uniti.

Col suo esordio al Sundance, Hive (2021), la regista kosovara Blerta Basholli era stata la prima nella storia del festival statunitense ad aggiudicarsi tutti e tre i premi principali. Si trattava della storia vera di una donna, Fahrije, che in guerra aveva perso il marito e per sopravvivere aveva aperto un’apicoltura, vendendo il suo miele. Con Dua invece, la sua opera seconda selezionata alla Semaine de la Critique di Cannes 79, la guerra non è più il passato ma la quotidianità di una ragazza adolescente come tante che dà nome al film, in una grigia Pristina di fine anni ‘90 attraversata dalla tensione del conflitto civile. «OLTRE a essere un racconto estremamente personale, volevo ribaltare l’immagine di chi vive nella guerra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Blerta Basholli, «il trauma nella Pristina della mia infanzia»

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