Il quartiere Loreto di Bergamo si è radunato per rendere omaggio a Giulio, con i compagni che hanno portato rose e lumini davanti alla bara bianca. Le persone si sono strette intorno ai familiari, che hanno acceso alcune candele come gesto di presenza e vicinanza. La comunità ha mostrato solidarietà, mentre i genitori di Giulio hanno deposto alcuni fiori e acceso un lumino in memoria del ragazzo. La scena si è svolta nel rispetto della sensibilità collettiva e senza interventi pubblici.

? Punti chiave Come ha reagito il quartiere Loreto all'arrivo della bara bianca?. Quale gesto di speranza hanno compiuto i genitori di Giulio?. Cosa hanno cantato i compagni di scuola durante la cerimonia?. Perché la sicurezza stradale è diventata il tema del quartiere?.? In Breve I genitori hanno scelto di donare le cornee del bambino all'Aido.. I compagni della scuola Imiberg hanno portato rose bianche e lumini.. La sindaca Elena Carnevali ha partecipato al funerale nel quartiere Loreto.. Don Giovanni Coffetti e don Matteo Stoduto hanno guidato la cerimonia religiosa.. Il sagrato della chiesa di San Paolo Apostolo a Bergamo si è riempito di persone già prima delle ore 15 di questa domenica per l’ultimo saluto a Giulio Lovera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, il quartiere piange Giulio: i compagni con rose e lumini

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