Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il celebre programma di danza in prima serata. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, molti spettatori si chiedono come e dove poterla rivedere. Sono disponibili diverse opzioni per chi desidera recuperare le esibizioni, tra repliche trasmesse in televisione e servizi di streaming online. La trasmissione continua a raccogliere l’interesse del pubblico, che segue con attenzione ogni fase del talent show.

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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