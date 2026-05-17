Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il celebre programma di danza in prima serata. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, molti spettatori si chiedono come e dove poterla rivedere. Sono disponibili diverse opzioni per chi desidera recuperare le esibizioni, tra repliche trasmesse in televisione e servizi di streaming online. La trasmissione continua a raccogliere l’interesse del pubblico, che segue con attenzione ogni fase del talent show.

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Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di  Barbara D’Urso,  Fabio Fognini,  Nancy Brilli,  Filippo Magnini  e  Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la  replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

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