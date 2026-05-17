Asus TUF Gaming 24.5 | guida acquisto monitor 144Hz 2026

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo monitor da gaming con frequenza di aggiornamento di 144Hz è arrivato sul mercato. Si tratta di un modello con dimensione dello schermo di 24,5 pollici, progettato specificamente per gli appassionati di videogiochi e utenti che cercano alte prestazioni. Un avviso di trasparenza informa che l’articolo include link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi effettua l’acquisto tramite questi link.

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