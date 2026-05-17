Ascolti TV Sabato 16 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata
Sabato 16 maggio 2026, la finale dell’Eurovision Song Contest ha registrato il maggior numero di spettatori della serata, con 5 milioni di persone sintonizzate. La vittoria è andata alla Bulgaria, che ha ottenuto il massimo dei voti. La trasmissione ha superato di gran lunga altri programmi trasmessi in prima serata. I dati Auditel ufficiali mostrano come l’evento musicale abbia catturato l’attenzione del pubblico italiano, confermandosi come l’appuntamento più seguito del giorno.
Ascolti TV 16 Maggio 2026 – La finale dell’ Eurovision Song Contest 2026 ( ha vinto la Bulgaria ) ha dominato la prima serata di sabato 16 maggio 2026 con 5.033.000 spettatori e uno share del 36%, consegnando a Rai 1 la serata più vista dell’intera stagione televisiva. Distantissima la concorrenza: Il Gladiatore II su Canale 5 si è fermato al 12,2%, In Altre Parole su La7 al 6,1%. Di seguito tutti i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori canale per canale. Ultimo aggiornamento: 17052026, 11:08 In breve. Vince la prima serata (share): Eurovision Song Contest 2026 – Finale ( Rai 1 ) — 5.033. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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