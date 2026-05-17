Asciano un aiuto dall’Europa Chiesto fondo di solidarietà | Ma il governo deve muoversi

A San Giuliano Terme si è svolto un intervento pubblico in cui si è chiesto alla Commissione europea di attivare il Fondo di solidarietà europeo, destinato a sostenere i paesi colpiti da calamità naturali e eventi legati ai cambiamenti climatici. L’istanza è stata presentata in un contesto di attenzione alle esigenze di Asciano, che si trova ad affrontare recenti difficoltà legate a questa tipologia di emergenze. Si attende ora una risposta da parte dell’ente comunitario e si invita il governo italiano a intervenire.

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di Enrico Mattia Del Punta SAN GIULIANO TERME "Abbiamo sollecitato la Commissione europea ad attivare a favore dell’Italia il Fondo di solidarietà europeo, che riguarda proprio le calamità naturali e i fenomeni legati al cambiamento climatico. Siamo esattamente in questa situazione per questo gravissimo incendio, ma è necessario che il Governo si attivi". Così ieri l’europarlamentare del Pd Dario Nardella, durante un sopralluogo ad Asciano, ha annunciato di aver presentato un’interrogazione urgente per sbloccare fondi che potrebbero arrivare già nel 2027 a seguito dell’ incendio del Monte Faeta, che ha bruciato 700 ettari, di cui 400 solo nelle valli di Asciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asciano, un aiuto dall’Europa. Chiesto fondo di solidarietà: "Ma il governo deve muoversi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trump contro il Regno Unito: "Ho chiesto aiuto a Starmer, ma si è rifiutato"Il regime iraniano, decapitato dei leader, bombarda siti energetici strategici nel Golfo dopo i raid sul giacimento di South Pars, il più gran al... Leggi anche: L’Europa va dall’avvocato, chiesto il manuale giuridico sull’assistenza militare Agriturismo in/around Asciano! reddit Dopo l’incendio, il rischio frane: Faeta, non c’è tregua. Evacuate 150 persone a Asciano causa pioggiaLa frazione di San Giuliano Terme ancora sotto i riflettori. Ora le fiamme però non c’entrano: i possibili temporali potrebbero slavare il terreno già fragile e provocare smottamenti. La gente deve ... lanazione.it Svegliati dal clacson delle auto: Uscite di casa, presto. Incendio sul Faeta, il dramma dei cittadini di AscianoOltre 800 ettari bruciati, almeno 5 abitazioni colpite e più di 2000 evacuati nella notte. Il sindaco: Origine colposa da un abbruciamento sfuggito al controllo ... msn.com