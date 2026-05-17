Almanacco | Domenica 17 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 17 maggio rappresenta il 138° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 227 giorni ancora da trascorrere prima della sua conclusione. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di personaggi noti e si ricorda un santo. L’almanacco del giorno raccoglie anche un proverbio popolare, offrendo uno spaccato di tradizioni e usanze legate a questa giornata. Si tratta di un appuntamento ricorrente che permette di conoscere fatti e curiosità legate alla data odierna.

Domenica 17 maggio è il 138° giorno del calendario gregoriano. Mancano 227 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San PasqualeProverbio di MaggioVal più un'acqua tra aprile e maggio, che i buoi con il carroISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1925 – Canonizzazione di Teresa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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