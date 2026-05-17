1909 - Un quieto giorno di sangue in paese

Nel pomeriggio di un tranquillo giorno di ottobre del 1909, nel paese dell’Alto Tiberino si sono verificati eventi violenti che hanno scosso la quiete abituale. Le strade erano poco frequentate e il cielo parzialmente coperto da nuvole leggere. Le serate e le mattine precedenti si erano svolte senza incidenti, ma quella giornata si è conclusa con un episodio di sangue che ha lasciato segni profondi nella comunità locale. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui