1909 - Un quieto giorno di sangue in paese
Nel pomeriggio di un tranquillo giorno di ottobre del 1909, nel paese dell’Alto Tiberino si sono verificati eventi violenti che hanno scosso la quiete abituale. Le strade erano poco frequentate e il cielo parzialmente coperto da nuvole leggere. Le serate e le mattine precedenti si erano svolte senza incidenti, ma quella giornata si è conclusa con un episodio di sangue che ha lasciato segni profondi nella comunità locale. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e autorità.
Un tiepido pomeriggio ottobrino, qualche fiocco di nubi, ma pur sempre buono a persuadere i passi. Nel paese altotiberino le serate scivolavano placide come il fiume, non diversamente, del resto, dalle mattine.Tranquilla, di conseguenza, anche la passeggiata di Caselli Gabriele, ex brigadiere dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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