Nelle ultime due partite, l'Udinese ha disputato le gare senza la presenza di Nicolò Zaniolo, fermato da un infortunio. La squadra si è adattata alla sua assenza, e l'allenatore ha apportato modifiche alla formazione titolare. La situazione del trequartista rimane in attesa di aggiornamenti, mentre si valutano le possibilità di recupero e di impiego futuro. La squadra continuerà a monitorare il suo stato di salute e a pianificare le prossime mosse tecnico-tattiche.

Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Xabi Alonso dice sì al Chelsea: intesa definita! Adesso manca solo l’annuncio, tutti gli aggiornamenti Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Cherubini: «Alla Juve, il ruolo di direttore sportivo era più focalizzato sull’aspetto tecnico. Con il Parma invece.» Terremoto Liverpool: Salah attacca il gioco di Arne Slot prima dell’addio! Il durissimo messaggio social dell’egiziano Celtic campione di Scozia 202526: spezzato il sogno degli Hearts all’ultima curva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese senza Zaniolo nelle ultime due partite: come Runjaic cambierà la formazione e cosa aspettarsi per il futuro del trequartista. Dentro al suo momento!

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UDINESE, ZANIOLO: «IO SEMPRE SINCERO, VENIRE QUI LA SCELTA MIGLIORE POSSIBILE PER ME» | 30/12/2025

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