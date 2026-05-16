La regione ha deciso di acquistare quattro nuovi macchinari per il trattamento del tumore al colon. Questa scelta mira a migliorare le attrezzature disponibili nei suoi ospedali e potenzialmente aumentare il punteggio Lea della Calabria. Attualmente, alcuni cittadini devono spostarsi in altre regioni per sottoporsi a esami o interventi, a causa della mancanza di apparecchiature adeguate nelle strutture locali. La procedura di acquisto è in corso e riguarda investimenti specifici nel settore sanitario regionale.

? Punti chiave Come influirà l'acquisto dei macchinari sul punteggio Lea della Calabria?. Perché i cittadini sono stati costretti a spostarsi fuori regione?. Quando diventeranno operativi i nuovi sistemi per la diagnosi precoce?. Chi deve garantire che la burocrazia non blocchi i nuovi servizi?.? In Breve Calabria registra solo 177 punti su 300 nei Livelli Essenziali d'Assistenza.. Madeo ha sollecitato le istituzioni dopo le segnalazioni dei cittadini del 4 marzo 2026.. La gara d'appalto per i sistemi automatizzati è stata avviata oltre un anno fa.. L'obiettivo è evitare spostamenti fuori regione per i percorsi di screening territoriale.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al colon: la Regione avvia l’acquisto di 4 nuovi macchinari

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Sintomi del tumore del colon retto

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