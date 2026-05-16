The WONDERfools recensione | il caos come superpotere nella serie coreana

Otto episodi ambientati nel 1999, con la minaccia dell'Apocalisse, per una commedia supereroistica senza eroi all'altezza.o forse sì. The WONDERfools è su Netflix. Hwaseong, Corea del Sud, 1999. Il timore del Millennium Bug tiene il mondo con il fiato sospeso e in questa piccola città di provincia la paranoia collettiva, esasperata anche dal culto religioso della Chiesa dell'Eterna Salvezza, si mescola con qualcosa di più inquietante e inspiegabile: una serie di sparizioni misteriose. Come se tutto ciò non bastasse, in The WONDERfools un gruppo di personaggi strampalati si ritrova improvvisamente in possesso di incredibili poteri. Al centro del quartetto vi è Eun Chae-ni, una ragazza malata di cuore dal carattere impulsivo che vive con la nonna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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