Tanti nuovi servizi su misura per i viaggiatori

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto internazionale Falcone Borsellino ha annunciato l’introduzione di numerosi servizi pensati per rendere più confortevole e personalizzata l’esperienza dei viaggiatori. Tra le novità ci sono nuove opzioni di assistenza, spazi dedicati e servizi digitali, tutti mirati a facilitare gli spostamenti e migliorare il tempo trascorso in aeroporto. Queste iniziative si aggiungono alle strutture già presenti, con l’obiettivo di adattarsi alle diverse esigenze di chi transita nel terminal.

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Punta a migliorare l’esperienza di viaggio l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Per garantire il comfort dei passeggeri in attesa d’imbarco sono state posizionate sette fontanelle d’acqua potabile, di cui quattro con possibilità di refill, 25 ulteriori postazioni di ricarica per device, 200 nuove sedute di nuova generazione più ergonomiche; 2 nuove work area multifunzionali, per un totale di 20 postazioni - di cui due accessibili alle persone con disabilità - situate nella zona partenze al terzo livello dell’aerostazione. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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