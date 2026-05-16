Tanti nuovi servizi su misura per i viaggiatori

L'aeroporto internazionale Falcone Borsellino ha annunciato l’introduzione di numerosi servizi pensati per rendere più confortevole e personalizzata l’esperienza dei viaggiatori. Tra le novità ci sono nuove opzioni di assistenza, spazi dedicati e servizi digitali, tutti mirati a facilitare gli spostamenti e migliorare il tempo trascorso in aeroporto. Queste iniziative si aggiungono alle strutture già presenti, con l’obiettivo di adattarsi alle diverse esigenze di chi transita nel terminal.

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