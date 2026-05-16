Stasera in tv la programmazione di sabato 16 maggio
Stasera in televisione, il palinsesto di sabato 16 maggio prevede diversi programmi. Su RAI1 alle 21.00 si svolge la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Su RAI2, alle 21.00, è prevista una trasmissione di approfondimento. La programmazione continua con altri appuntamenti su canali diversi nel corso della serata.
RAI1 21.00 Eurovision Song Contest 2026 – Finale RAI2 21.20 The Rookie RAI3 21.30 Sapiens, un solo pianeta RETE4 21.30 Il Marchese del Grillo CANALE5 21.20 Il Gladiatore II ITALIA1 21.27 Kung Fu Panda 4 TV8 21.00 Alessandro Borghese 4 Ristoranti NOVE 21.30 Accordi & disaccordi. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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