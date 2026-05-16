SeneticIT AMD Ryzen Threadripper | Recensione

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Senetic(IT) AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX processore 3,2 GHz 256 100-000000722 è disponibile a 8866.66€ su Senetic(IT) — puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure consultando il box prodotto qui sotto. AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64 Core Zen 5. Il processore AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX è un componente basato sull’architettura Zen 5 con processo di fabbricazione a 4 nanometri. Il prodotto è distribuito da Senetic (IT) al prezzo di 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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