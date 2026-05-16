Salerno sfida elettorale tra comitati nei vicoli e IA sui social

A Salerno si apre una sfida elettorale che coinvolge sia i comitati di quartiere nei vicoli che le tecnologie digitali sui social media. I gruppi di cittadini si preparano a confrontarsi sui temi locali, mentre sui social si intensificano le attività di promozione e comunicazione attraverso strumenti di intelligenza artificiale. La campagna elettorale si svolge tra incontri tradizionali e strategie digitali, con l’obiettivo di catturare l’attenzione degli elettori e influenzare le dinamiche di voto nei quartieri della città.

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