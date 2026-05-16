Sal Da Vinci può vincere Eurovision? Davide Maistrello | In finale ha un vantaggio il podio è possibile

A poche ore dalla finale di Eurovision, l’attenzione si concentra sulla possibile vittoria di un artista italiano. Davide Maistrello ha commentato le chances di Sal Da Vinci, sottolineando che in finale l’artista ha un certo vantaggio e che salire sul podio potrebbe essere una possibilità concreta. La competizione si avvicina, e le valutazioni si concentrano sulle performance e sulle dinamiche che potrebbero favorire il cantautore italiano.

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A poche ore dalla finale di Eurovision, Davide Maistrello analizza le possibilità di Sal Da Vinci di riportare Eurovision in Italia. Ci sono elementi a suo favore, ma precisa: "Per i bookmakers è ottavo, da 20 anni non succede che una nazione abbia vinto l'Eurovision senza essere nei primi cinque delle scommesse". 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SAL DA VINCI può VINCERE l'Eurovision 2026 Sullo stesso argomento Sal Da Vinci dopo Sanremo può vincere l'Eurovision? QuoteSANREMO, ITALY - FEBRUARY 28: Alessandro Mager, Sal Da Vinci, Carlo Conti, Laura Pausini and Sayf and attend the 76th Sanremo Music Festival 2026 at... Eurovision, Sal Da Vinci può far vincere l'Italia? Le quoteVIENNA, AUSTRIA - MAY 10: Sal Da Vinci representing Italy attends the Turquoise Carpet of the 70th Eurovision Song Contest Opening Ceremony at... Sal Da Vinci può vincere l'Eurovision 2026 con il brano Per sempre sì? Secondo Gabriele Corsi, commentatore per l'Italia insieme a Elettra Lamborghini, la risposta è sì. Ne ha parlato ospite a Deejay Chiama Italia, dove presentava il suo nuovo libro Un uom x.com Rare apparizione di San Sal da Vinci che trasforma i campi dell'Austria in insalata Caprese. reddit Sal Da Vinci può vincere Eurovision? Davide Maistrello: In finale ha un vantaggio, il podio è possibileA poche ore dalla finale di Eurovision, Davide Maistrello analizza le possibilità di Sal Da Vinci di riportare Eurovision in Italia. Ci sono elementi a suo favore, ma precisa: Per i bookmakers è ... fanpage.it Sal Da Vinci può trionfare all'Eurovision 2026? Ecco cosa ne pensano i bookmakerIl cantante vuole riportare il microfono d'argento nel Bel Paese dopo il successo dei Maneskin nel 2021 Ci siamo, è tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, 70ª edizione della ker ... tuttosport.com