In Italia, milioni di persone vivono con l'ipertensione, molte delle quali non sono consapevoli della condizione. La pressione alta rappresenta un fenomeno diffuso nella popolazione, interessando diversi gruppi di età. Numerosi studi indicano che questa condizione può svilupparsi senza sintomi evidenti, portando a complicazioni se non diagnosticata e trattata. Le campagne di sensibilizzazione mirano a promuovere controlli regolari per individuare tempestivamente il problema. La promozione della prevenzione si concentra anche sull'importanza di uno stile di vita sano e di visite periodiche.

È una delle condizioni croniche più diffuse nella popolazione italiana adulta, eppure tristemente trascurata. I dati preliminari raccolti dall’Istituto superiore di sanità mostrano che il 37% degli uomini e il 23% delle donne soffre di pressione alta. Considerando anche le persone già in trattamento farmacologico, il fenomeno coinvolge circa metà degli uomini e 2 donne su 5 nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 74 anni. Un quadro preoccupante e diffuso, nonostante il generale miglioramento dei valori medi osservati rispetto a circa 15 anni fa. Leggi anche: Ipertensione, colesterolo e glicemia: qual è il legame?... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pressione alta: quanto è diffusa tra gli italiani?

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Pressione giusta dopo i 60: qual è

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