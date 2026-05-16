L’ozonoterapia rappresenta un argomento di grande interesse nel panorama medico attuale, con molte persone interessate a capire come funziona e quali siano le sue applicazioni. Nonostante l’aumento della sua diffusione, le opinioni su questa terapia sono spesso contrastanti e spesso accompagnate da informazioni confuse o non verificabili. Per fare chiarezza, sono state formulate circa venti domande e risposte che spiegano nel dettaglio i principi e le modalità di utilizzo di questa tecnica considerata da alcuni tra i trattamenti più innovativi per la longevità.

È una terapia d'aiuto per la circolazione venosa e linfatica e per l'ossigenazione dei tessuti, e per questo viene impiegata anche in medicina estetica per il trattamento della cellulite, grazie alla sua azione drenante e di riduzione delle adiposità localizzate. Più in generale, poi, è in grado di riattivare il metabolismo cellulare, stimolare la produzione di energia nella cellule, migliorare il funzionamento del sistema antiossidante ed energetico mitocondriale. Non solo, facilita l’eliminazione dei prodotti di scarto generati nel corpo umano, cioè i cataboliti cellulari. Per questi motivi viene considerato il trattamento più all’avanguardia per la longevità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ozonoterapia: 20 domande e risposte per capire meglio come funziona il trattamento considerato più all’avanguardia per la longevità

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