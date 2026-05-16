Meloni in Grecia | ‘Italia pronta a rafforzare sicurezza rotte tra Mediterraneo e Golfo’

Da ildifforme.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita in Grecia, la premier italiana ha dichiarato che il suo paese è pronto a intensificare le misure di sicurezza lungo le rotte che collegano il Mediterraneo al Golfo. Al Forum di Navarino, ha sottolineato l’importanza di collaborare per mantenere stabilità e affrontare le sfide derivanti dalla crisi nello Stretto di Hormuz e dai nuovi scenari geopolitici. La leader ha anche promosso un rafforzamento della cooperazione internazionale tra i paesi coinvolti nella regione.

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Al Forum di Navarino la premier rilancia cooperazione e stabilità internazionale tra crisi dello Stretto di Hormuz e nuovi equilibri geopolitici Durante loEurope Gulf Forum, svoltosi a Navarino, inGrecia, la Presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha espresso con chiarezza laposizione dell’Italia nello scenario geopolitico e marittimo internazionale. In particolare, ha posto l’accento sulletensioni in Medio Orientee sulla rilevanza strategica delle principali rotte commerciali globali. Nel suo intervento, Meloni ha ribadito ladisponibilità italiana a concorrere alla sicurezzadella navigazione nelloStretto di Hormuz, una volta che le condizioni operative lo permetteranno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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