Meloni in Grecia | ‘Italia pronta a rafforzare sicurezza rotte tra Mediterraneo e Golfo’

Durante una visita in Grecia, la premier italiana ha dichiarato che il suo paese è pronto a intensificare le misure di sicurezza lungo le rotte che collegano il Mediterraneo al Golfo. Al Forum di Navarino, ha sottolineato l’importanza di collaborare per mantenere stabilità e affrontare le sfide derivanti dalla crisi nello Stretto di Hormuz e dai nuovi scenari geopolitici. La leader ha anche promosso un rafforzamento della cooperazione internazionale tra i paesi coinvolti nella regione.

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