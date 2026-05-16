Lorenzo Musetti rivoluziona il gioco sull’erba | come sorprendere gli avversari al Queen’s

Lorenzo Musetti ha deciso di interrompere la sua partecipazione ai tornei sulla terra rossa di questa stagione. La scelta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione riguarda tutte le competizioni programmate sulla superficie rossa e si inserisce in un momento di aggiornamenti riguardanti il calendario del giocatore. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo a eventuali infortuni o altri fattori che abbiano influenzato questa decisione.

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"> Lorenzo Musetti si Ritira dalla Stagione sulla Terra Rossa. Lorenzo Musetti rinuncia al resto della stagione sulla terra battuta dopo aver subito un infortunio durante l’Open d’Italia. Attraverso i suoi canali social, ha annunciato di avere un problema alla coscia e che, per questo motivo, salterà sia l’Hamburg Open che il Roland Garros. Attualmente posizionato al decimo posto nel ranking ATP, Musetti è destinato a perdere 800 punti dopo aver raggiunto le semifinali al Roland Garros dell’anno scorso. La sua attenzione ora si sposta su un ritorno sulla superficie erbosa, dove spera di ripresentarsi ai Queen’s Club Championships, torneo in cui è stato finalista nel 2023. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lorenzo Musetti rivoluziona il gioco sull’erba: come sorprendere gli avversari al Queen’s. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il tabellone di Lorenzo Musetti a Montecarlo: gli avversari turno per turnoSi è concluso, da pochi minuti, il sorteggio del torneo ATP di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale e primo sulla terra battuta: i giocatori... Atp Montecarlo, gli avversari di Sinner e Musetti: il tabellone degli italianiJannik Sinner e Lorenzo Musetti si preparano a essere protagonisti a Montecarlo: chi dovranno affrontare e il loro tabellone Jannik Sinner riparte... Lorenzo Musetti rivoluziona il gioco sull’erba: come sorprendere gli avversari al Queen’s.Lorenzo Musetti rinuncia al resto della stagione sulla terra battuta dopo aver subito un infortunio durante l’Open d’Italia. Attraverso i suoi canali social, ha annunciato di avere un problema alla co ... napolipiu.com Non è il vero Lorenzo Musetti. Secca sconfitta con Ruud, disco rosso a RomaLorenzo Musetti (n.10 del mondo) esce di scena negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista toscano viene sconfitto dal ... oasport.it