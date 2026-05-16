LEGO 2K Drive sparisce dagli store | il gioco di corse di 2K chiude i server e si prepara all’addio

Il gioco di corse LEGO 2K Drive non è più disponibile sugli store digitali, poiché i server sono stati ufficialmente chiusi. La decisione di rimuoverlo dal mercato segna la fine di questa produzione di 2K Games, che negli ultimi anni aveva attirato l’attenzione per il suo stile e le sue modalità di gioco. Questa situazione rappresenta la conclusione di un progetto che era stato annunciato e promosso con una certa attenzione, ma ora lascia spazio alla sua definitiva scomparsa dal panorama videoludico digitale.

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LEGO 2K Drive si prepara a uscire progressivamente di scena, segnando la fine anticipata di uno dei progetti più particolari pubblicati da 2K Games negli ultimi anni. Il gioco di guida sviluppato da Visual Concepts, studio noto soprattutto per serie sportive come NBA 2K e WWE 2K, verrà rimosso dagli store digitali il 19 maggio 2026, mentre i server online resteranno attivi fino al 31 maggio 2027. La notizia, riportata da GameRant, è destinata a far discutere perché arriva a soli tre anni dal lancio originale del titolo. Non si tratta soltanto della chiusura di un gioco di corse, ma di un nuovo caso che mette al centro il problema della durata dei videogiochi moderni, soprattutto quando una parte importante dell’esperienza dipende da servizi online, licenze e supporto continuativo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - LEGO 2K Drive sparisce dagli store: il gioco di corse di 2K chiude i server e si prepara all’addio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Philips 27? 2K: guida acquisto, consumi e test visivo Sicurezza 2K: Tapo C510W a 32,99€ con visione notturnaLa sicurezza domestica ha appena raggiunto un livello di accessibilità senza precedenti grazie all’offerta in corso su Amazon per la telecamera Tapo... LEGO 2K Drive sparisce dagli store: il gioco di corse di 2K chiude i server e si prepara all’addioLEGO 2K Drive si prepara a uscire progressivamente di scena, segnando la fine anticipata di uno dei progetti più particolari pubblicati da 2K Games negli ... gamerbrain.net LEGO 2K Drive presto verrà rimosso dalla vendita, a tre anni dal lancio su PC e consoleLEGO 2K Drive si prepara a sparire dagli store digitali: il gioco verrà rimosso il 19 maggio e i server chiuderanno nel 2027, segnando la fine anticipata del racing a mattoncini di 2K. multiplayer.it