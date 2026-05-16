L' assessore Pignoli indagato per corruzione elettorale scoppia il caso politico
La politica di Pescara si trova al centro di un'inchiesta che coinvolge direttamente un assessore della giunta comunale. L'indagato è accusato di corruzione elettorale e le autorità competenti hanno avviato le indagini. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini e le forze politiche locali, mentre si attendono ulteriori sviluppi ufficiali. La vicenda si inserisce in un quadro di accertamenti giudiziari che coinvolgono diverse figure pubbliche del territorio.
La politica di Pescara è scossa da una nuova inchiesta che vedrebbe indagato l'assessore alla Protezione civile, Ascolto del disagio sociale e Associazionismo sociale, Massimiliano Pignoli.Come riporta, la polizia giudiziaria si sarebbe presentata nei giorni scorsi in Comune per notificare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Assessore Pignoli indagato per corruzione elettorale. Pettinari: Si dimetta
Sullo stesso argomento
Presunta corruzione elettorale: slitta udienza per l’ex assessoreTempo di lettura: 2 minutiSlitta al prossimo 10 settembre l’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione elettorale...
INCHIESTE L'assessore Pignoli indagato per corruzione elettorale, scoppia il caso politico L'articolo: https://cityne.ws/H7HM4 facebook
Massimiliano #Pignoli (FI), assessore comunale alla Protezione civile, Disagio sociale e Associazionismo al Comune di #Pescara, è #indagato per corruzione elettorale dalla Procura della Repubblica. L'assessore ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. x.com
Pescara, indagato per voto di scambio: si dimette l'assessore PignoliMassimiliano Pignoli, assessore comunale di Pescara e esponente di Forza Italia, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico a seguito della sua indagine per voto di scambio. L’inchiesta, avviata dalla ... it.blastingnews.com
Indagato per voto di scambio, Pignoli si dimetteAccusato di voto di scambio, si dimette a Pescara l'assessore Massimiliano Pignoli. L'esponente di Forza Italia, candidato più votato in città alle ultime consultazioni, è infatti indagato per corruzi ... ansa.it