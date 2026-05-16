Juve Fiorentina streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si gioca la partita di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina. La sfida si terrà allo Stadium e sarà possibile seguirla sia in diretta tv sia in streaming online. Le due squadre si affrontano in un match molto atteso dai tifosi, con le formazioni che sono state annunciate e le modalità di visione che sono state comunicate ufficialmente. La gara rappresenta uno degli incontri più importanti della giornata di campionato.

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