Una vecchia clip di Adriana Volpe del 1992 è diventata virale sui social media, suscitando numerosi commenti tra gli utenti. Nel video, la conduttrice appare in giovane età, con un aspetto diverso rispetto a quello attuale. La pubblicazione ha generato un dibattito tra chi la ricorda in modo diverso e chi ha commentato il cambiamento nel tempo. La clip ha diviso gli utenti, alcuni sottolineando le differenze mentre altri hanno espresso solidarietà.

Una vecchia clip di Adriana Volpe è diventata virale sui social, in questi giorni e ha sollevato un dibattito acceso sull’aspetto fisico della conduttrice. Il video in questione, rilanciato da Mediaset, risale al 1992, quando Volpe aveva 19 anni e partecipò a La ruota della fortuna come concorrente. Prima del gioco Mike Bongiorno introduce la giovane Adriana – che ai tempi era mora e abbronzata – con domande un po’ improbabili sulla sua famiglia, gli studi e persino sull’altezza di suo padre, che era un sottufficiale di polizia. scusate ma come è possibile che sia adriana volpe se non avessi sentito la voce non l’avrei mai riconosciuta è totalmente un’altra persona pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il video di Adriana Volpe da giovane: “È un’altra persona”, social divisi sulla clip del 1992

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