Il segreto di Galbusera il mago dei biscotti che ha lanciato Ilary Blasi e vale 320 milioni di euro

Un'azienda di biscotti proveniente da un piccolo paese della Valtellina è riuscita a diventare un punto di riferimento nel settore, con un valore stimato di 320 milioni di euro. La società punta su ingredienti italiani di alta qualità e mantiene un controllo rigoroso lungo tutta la filiera produttiva. Nel corso degli anni ha creato una divisione dedicata a sviluppare nuovi gusti e tendenze di mercato, contribuendo così a rafforzare la propria posizione di leadership. Il suo nome è associato anche a personaggi noti del mondo dello spettacolo.

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