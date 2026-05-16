Il segreto di Galbusera il mago dei biscotti che ha lanciato Ilary Blasi e vale 320 milioni di euro
Un'azienda di biscotti proveniente da un piccolo paese della Valtellina è riuscita a diventare un punto di riferimento nel settore, con un valore stimato di 320 milioni di euro. La società punta su ingredienti italiani di alta qualità e mantiene un controllo rigoroso lungo tutta la filiera produttiva. Nel corso degli anni ha creato una divisione dedicata a sviluppare nuovi gusti e tendenze di mercato, contribuendo così a rafforzare la propria posizione di leadership. Il suo nome è associato anche a personaggi noti del mondo dello spettacolo.
Come diventare leader di un settore se si nasce in un piccolo paese della Valtellina? Galbusera ha trovato la ricetta del successo: ingredienti italiani di prima scelta, attenzione lungo tutta la filiera produttiva e creazione di un'intera divisione di business che anticipa i gusti del mercato. 🔗 Leggi su Today.it
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