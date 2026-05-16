Heracles Almelo-Groningen domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 14:30 si terrà la partita tra Heracles Almelo e Groningen. La sfida segna l’ultima giornata della stagione e, per l’Heracles Almelo, rappresenta l’atto conclusivo di un campionato che si concluderà con la retrocessione, già decisa in precedenza. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote di gioco sono disponibili, mentre i pronostici indicano un esito abbastanza scontato, considerando il quadro generale della classifica.

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Ancora una partita. Poi l’Heracles Almelo sarà fuori dall’Eredivisie, almeno per una stagione, ma il verdetto è stato scritto tempo fa dunque non è una novità. L’avversario di questa domenica primaverile sarà un Groningen che invece per la seconda stagione di fila giocherà nella massima serie, migliorando anche il risultato della stagione scorsa in cui. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Heracles Almelo-Groningen (domenica 17 maggio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Heracles Almelo-Volendam (domenica 26 aprile 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica l’Heracles Almelo avrà un’ultima possibilità di evitare la retrocessione anche dal punto di vista aritmetico. Topscorer Willumsson helpt FC Groningen aan zege op HeraclesGRONINGEN (ANP) - Brynjólfur Willumsson heeft FC Groningen aan een thuiszege op Heracles Almelo geholpen. De spits uit IJsland had met twee doelpunten een groot aandeel in de overwinning van zijn ... nieuws.nl FC Groningen verslaat Heracles AlmeloGRONINGEN - FC Groningen blijft meedoen in de strijd om de plaatsen net onder de top. Het team van trainer Pieter Huistra won zondag op eigen veld van Heracles Almelo. Na een moeizaam begin werd het 2 ... nu.nl