Hannover 96-Norimberga domenica 17 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 15:30 si giocherà la partita tra Hannover 96 e Norimberga, valida per la 2. Bundesliga. L’Hannover si trova al terzo posto in classifica, a pari punti con l’Elversberg e il Paderborn, e cerca di ottenere i tre punti per avvicinarsi alla promozione in Bundesliga. Il Norimberga, invece, ha ormai concluso il campionato e si presenta senza motivazioni di classifica. Le formazioni e le quote sono disponibili, ma ancora nessun pronostico ufficiale.
Terzo in nella classifica 2. Bundesliga, a pari punti con l’Elversberg, secondo, e il Paderborn, quarto, l’Hannover punta alla promozione in Bundesliga, mentre i suoi avversari del Norimberga arrivano già in vacanza. La squadra della Franconia non nutre ambizioni sportive da tempo, anche se questo non si è visto molto nei risultati delle ultime settimane,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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