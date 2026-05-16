Venerdì 15 maggio 2026 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale il pubblico ha partecipato a un televoto flash. Questo voto rapido ha determinato un’eliminazione a sorpresa, portando una concorrente alla fuoriuscita dalla casa a pochi giorni dalla finale. La puntata ha visto anche la proclamazione della concorrente che accederà alla fase conclusiva del reality. La serata si è conclusa con l’ingresso di un’altra concorrente nella casa, mentre una si è dovuta lasciare il gioco.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 15 maggio 2026, il pubblico ha assistito a un televoto flash decisivo che ha portato a un’eliminazione a sorpresa a un passo dalla finale. Le protagoniste della sfida sono state Francesca Manzini e Adriana Volpe. Dopo le nomination della serata, Francesca Manzini — risultata la più votata dai vip della Casa — ha trascinato Adriana Volpe al televoto flash. Il pubblico è stato quindi chiamato a scegliere chi meritasse un posto in finale. La concorrente meno votata avrebbe invece dovuto abbandonare definitivamente il reality. A comunicare il verdetto è stata Ilary Blasi, che ha annunciato in diretta la vittoria di Adriana Volpe al televoto flash. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini eliminata e Adriana Volpe in finale

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Grande Fratello VIP - Francesca Manzini e la performance su Lady Gaga

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