Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 si è appena avviato, con la partenza fissata per il 8 maggio e la conclusione prevista per il 31 maggio. La corsa si svolge su un percorso di 3459,2 chilometri distribuiti in 21 tappe. La gara si estende su un arco di tre settimane e presenta un dislivello complessivo di 49.000 metri. Ogni tappa ha caratteristiche diverse, con vari tratti pianeggianti, colline e salite impegnative. La gara attraversa diverse regioni, con cambi di altimetria e paesaggi vari.

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Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 | The Route DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Ottava Tappa x.com [Risultati Thread] 2026 Giro d'Italia - Tappa 7 Formia > Blockhaus (2.UWT) reddit Giro d’Italia 2026, bis Narvaez: ecuadoriano vince tappa di FermoBis di Jhonatan Narvaez. Il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia 2026, la Chieti-Fermo. Per l'ecuadoriano è il ... lapresse.it Giro d'Italia 2026, 8^ tappa da Chieti a Fermo: percorso e altimetriaOttava tappa oggi, 16 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Chieti e arriva a Fermo, per un totale di 156 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la ta ... tg24.sky.it