Estrazioni Lotto 16 Maggio 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto sono state effettuate oggi 16 maggio 2026. I numeri vincenti sono stati annunciati in tempo reale e sono disponibili qui per essere consultati. I giocatori che hanno partecipato alle varie schedine possono verificare subito se i loro numeri sono stati estratti. Nessun evento particolare è stato segnalato riguardo alle estrazioni di questa giornata, e i risultati sono stati pubblicati immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di estrazione.

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