In Divisione Regionale 1, le semifinali sono pronte a partire con due incontri che potrebbero decidere le squadre che accederanno alla serie C. La prima sfida vede Budrio affrontare Rimini, mentre l’altra vede Novellara opposta a Vis Persiceto. Se le gare di andata si concluderanno in parità, potrebbe essere necessario disputare una partita di spareggio per stabilire quale formazione avanzerà. Le partite si giocano in un clima di grande attesa, con le squadre che si preparano a dare il massimo.

Due gare più l’eventuale ‘bella’ per decretare le lineup che si giocheranno la serie C: in Divisione Regionale 1 si alza dunque il sipario sulle semifinali. Tutto è pronto infatti per il penultimo step della stagione 20252026, con tre bolognesi in campo pronte a battagliare per i due seggi in palio nel quinto campionato italiano. Da un lato del tabellone figura infatti la regina Budrio, testa di serie numero 1 del girone A grazie alla cavalcata da 26-4 in regular season, che oggi alle 20,45 riceverà Tiberius Rimini al PalaMarani per gara-uno. I malatestiani, quarti nel girone B, arrivano dal play-in vinto contro il Voltone 79-69 e saranno di scena su uno dei parquet più ostici: i gialloblù di coach Giampiero Serio hanno chiuso la prima fase della stagione con un record casalingo di 13-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Divisione Regionale 1: playoff. Budrio riceve Rimini. Novellara-Vis Persiceto, un duello apertissimo

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