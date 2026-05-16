Da chi vede le preoccupazioni dissolversi a chi è protagonista della sua grande occasione L’oroscopo della settimana

Da iodonna.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana porta situazioni diverse per le persone, con alcune che si sentono più leggere e prive di responsabilità, mentre altre si trovano davanti a nuove opportunità che potrebbero cambiare il loro percorso. Ci sono chi percepisce un senso di liberazione, rompendo con abitudini consolidate, e chi invece si trova a gestire situazioni che richiedono decisioni importanti. L’oroscopo suggerisce un momento di cambiamenti e di nuove prospettive, con persone che varcano soglie diverse tra loro.

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D a chi si sente finalmente alleggerito dal senso del dovere a chi vive la sensazione liberatoria di rompere gli schemi. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Avete una leggerezza nuova. Il vento è cambiato e si apre a possibilità di incontro e confronto con occasioni speciali. Parola chiave della settimana: coltivare. Toro 20 aprile – 20 maggio La stabilità non si perde evolvendo, ma si rinnova e crea più fiducia e stimoli nelle relazioni. Non tutto può restare com’è. Parola chiave della settimana: stimolare. Leggi anche › Il Tema Natale di Jenny Saville, una Toro tra materia e visione Gemelli 21 maggio – 21 giugno Qualcosa si sblocca e riprende a scorrere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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