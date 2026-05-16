Con il progetto autobiografia i ricordi protagonisti della letteratura dei ragazzi della Cesalpino
Recentemente, la dirigente scolastica dell’istituto ha condiviso un messaggio in cui ricorda un libro di Alessandro Baricco, collegandolo a un progetto di autobiografia dedicato agli studenti delle scuole medie. Il progetto mira a coinvolgere i giovani attraverso la scrittura autobiografica, con l’obiettivo di farli riflettere sui propri ricordi e di valorizzare la loro esperienza personale. La proposta si inserisce in un percorso didattico che utilizza la letteratura come strumento per stimolare l’espressione individuale e l’approfondimento delle proprie memorie.
“Maria Rosa Marchi qualche giorno fa con un messaggio mi ha ricordato un libro di Alessandro Baricco” esordisce la Dirigente Scolastica dell’I.C. Cesalpino Sandra Guidelli. “Un romanzo ricco di riflessioni sul destino e la passione e sulla necessità di lasciare andare le cose. Un libro che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Con il progetto autobiografia i ricordi protagonisti della letteratura dei ragazzi della CesalpinoArezzo, 16 maggio 2026 – Maria Rosa Marchi qualche giorno fa con un messaggio mi ha ricordato un libro di Alessandro Baricco esordisce la Dirigente Scolastica dell’I.C. Cesalpino Sandra Guidelli. U ... lanazione.it
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