Con il progetto autobiografia i ricordi protagonisti della letteratura dei ragazzi della Cesalpino

Recentemente, la dirigente scolastica dell’istituto ha condiviso un messaggio in cui ricorda un libro di Alessandro Baricco, collegandolo a un progetto di autobiografia dedicato agli studenti delle scuole medie. Il progetto mira a coinvolgere i giovani attraverso la scrittura autobiografica, con l’obiettivo di farli riflettere sui propri ricordi e di valorizzare la loro esperienza personale. La proposta si inserisce in un percorso didattico che utilizza la letteratura come strumento per stimolare l’espressione individuale e l’approfondimento delle proprie memorie.

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