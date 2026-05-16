Como ganasce solo alle auto ticinesi | esplode la polemica politica

A Como, si è scatenata una discussione dopo che due auto parcheggiate in divieto sono state sanzionate solo quando avevano targhe svizzere. Le vetture, entrambe in sosta vietata, sono state multate esclusivamente in relazione ai veicoli con targhe ticinesi, mentre i veicoli con targhe italiane non hanno ricevuto alcuna contestazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici locali, che hanno sollevato dubbi sulla uniformità delle procedure di controllo e applicazione delle sanzioni.

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