Como ganasce solo alle auto ticinesi | esplode la polemica politica
A Como, si è scatenata una discussione dopo che due auto parcheggiate in divieto sono state sanzionate solo quando avevano targhe svizzere. Le vetture, entrambe in sosta vietata, sono state multate esclusivamente in relazione ai veicoli con targhe ticinesi, mentre i veicoli con targhe italiane non hanno ricevuto alcuna contestazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici locali, che hanno sollevato dubbi sulla uniformità delle procedure di controllo e applicazione delle sanzioni.
Un'auto ticinese immobilizzata con le ganasce nel centro di Como, un'altra vettura italiana parcheggiata dietro nello stesso divieto ma senza alcun blocco. È bastata una fotografia per riaccendere le tensioni tra le due sponde del confine e alimentare la polemica politica in Ticino. A sollevare il caso è stato il consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri, che sui social ha denunciato quello che definisce un "trattamento impari" nei confronti delle targhe svizzere in territorio comasco.,, L'episodio è avvenuto nel centro di Como, meta tradizionale di molti ticinesi durante i giorni festivi. A finire nel mirino è stato un veicolo con targa elvetica parcheggiato irregolarmente e bloccato con le ganasce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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