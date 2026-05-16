BERLUSCONI FURIOSO CON BARBARA D’URSO MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE

In seguito a un’intervista pubblicata su La Stampa, si sono diffuse voci che rivelano tensioni tra la conduttrice e la direzione di Mediaset, rappresentata dal figlio dell’ex presidente del consiglio. Berlusconi, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe espresso una forte reazione nei confronti della presentatrice, mentre in Rai si segnalano alcuni movimenti di carattere interno. La vicenda sembra aver alimentato discussioni nel mondo dell’informazione e della televisione.

Da una parte Barbara d’Urso e dall’altra Mediaset ovvero Pier Silvio Berlusconi. Dopo l’intervista de La Stampa, filtrano indiscrezioni choc sulla reazione di Cologno. Reazione per ora silenziosa visto che non è uscita nessuna nota ufficiale alle dichiarazioni dell’ex conduttrice di Canale 5. Ci pensa Dagospia a svelare cosa starebbe succedendo dietro le mura del colosso televisivo. Se a Cologno tacciono, è solo perché stanno preparando una durissima risposta legale: una contro-querela alla possibile causa intentata dall’ex conduttrice. Pier Silvio Berlusconi ha preso molto sul serio la questione, ed è incazzato come una biscia, anzi, un... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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BERLUSCONI FURIOSO CON MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE

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