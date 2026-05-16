Barbara d’Urso si presenterà in tribunale per fornire chiarimenti riguardo a questioni che coinvolgono Mediaset, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La conduttrice ha dichiarato di voler spiegare tutto davanti ai giudici, ritenendo questa la sede più appropriata per esporre la propria versione dei fatti. La sua presenza in aula è stata annunciata come un passaggio importante nel procedimento legale in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato rilasciato sul contenuto delle sue dichiarazioni.

Barbara d’Urso è pronta a raccontare tutta la verità su Mediaset, Maria De Filippi e Silvia Toffanin in Tribunale: “Davanti ai giudici, che è la sede opportuna per spiegare tutto”. Il duro sfogo della popolare conduttrice e attrice, per molti anni tra i volti di punta di Canale 5 con ben 4 programmi condotti contemporaneamente tra pomeriggio e prima serata, arriva dalle pagine autorevoli de La Stampa. Una lunga intervista con Maria Corbi che anticipa la causa in Tribunale dopo il fallimento della mediazione con i legali di Cologno Monzese. OFFERTA UMILIANTE DA MEDIASET «Se ti dichiari disponibile ad un accordo serio e di sostanza, ti aspetti che l’altra parte faccia altrettanto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D’URSO IN TRIBUNALE: “LA VERITÀ SU MEDIASET, DE FILIPPI E TOFFANIN”

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