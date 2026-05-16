Addio ad Antonio | il suo cuore ha smesso di battere a due settimane dall' incidente
Dopo due settimane di coma, il cuore di Antonio Sacco Taz, nato nel 1979, ha smesso di funzionare. L'uomo era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il primo maggio scorso, mentre viaggiava in moto lungo la strada provinciale SP2, tra il centro di Pavia di Udine e via Udine. Le condizioni di Antonio erano apparse subito molto serie, e i tentativi di stabilizzarlo non sono stati sufficienti. La notizia della sua morte è stata confermata dai medici dell'ospedale.
Dopo due settimane, il cuore di Antonio Sacco Taz, classe 1979, ha cessato di battere. Il 46enne, lo scorso primo maggio aveva avuto un gravissimo incidente stradale con la sua moto lungo la strada provinciale SP2, nel tratto che collega il centro abitato di Pavia di Udine a via Udine, a seguito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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