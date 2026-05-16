A San Leone il ciclone Harry è ancora presente | sul lungomare restano le ferite della mareggiata
A San Leone, le conseguenze della mareggiata causata dal ciclone Harry sono ancora evidenti lungo il lungomare. Le wave sono andate via da tempo, ma i danni all'area sono visibili: pali danneggiati, spiagge erose e alcuni tratti di passeggiata ancora in fase di ripristino. La presenza del ciclone, avvenuta alcune settimane fa, si percepisce nelle strutture e nel paesaggio, che mostrano ancora i segni di quell’evento atmosferico intenso. La zona si trova in attesa di interventi di sistemazione definitiva.
Il ciclone Harry ad Agrigento è tutt'altro che un lontano ricordo, se non altro per i segni che ha lasciato e che rimangono ben visibili lungo il litorale di San Leone, mai davvero cancellati. A poco più di un mese dall'inizio dell'estate, sul lungomare Falcone-Borsellino già superaffollato nei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il ciclone Harry entra nel vivo, maltempo estremo. Evoluzione prossime ore
Sullo stesso argomento
Mondello, Meli: “Bene la programmazione degli interventi sul lungomare dopo il Ciclone Harry”La consigliera comunale Caterina Meli interviene in merito alle attività programmate dall’amministrazione comunale per il ripristino delle condizioni...
San Leone, ecco le nuove palme sul lungomare Falcone e BorsellinoProseguono a San Leone i lavori di sostituzione delle palme morte lungo il lungomare Falcone e Borsellino.
Nel pomeriggio di venerdì, Papa Leone XIV ha presieduto la Messa esequiale per il cardinale Emil Paul Tscherrig all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro. Il cardinale Tscherrig, già nunzio apostolico e primo nunzio non italiano in Italia e San Mari x.com
E' stata presentata una richiesta di concessione per un nuovo chiosco a San Leone, nella spiaggia del viale delle dune, in una zona in piena erosione e con pericolosità P3. Speriamo che il Demanio marittimo, la Capitaneria di porto, il Genio civile, il comune facebook
Buon anniversario Papa Leone XIV reddit
San Leone Magno, 10 novembre 2025/ Oggi si celebra il Papa che impedì le invasioni barbaricheTutti gli anni, il 10 novembre, la Chiesa celebra San Leone Magno. Leone nacque nel V secolo in Toscana, in un periodo dove l’impero dei Cesari stava pian piano dissolvendosi e il cristianesimo si ... ilsussidiario.net