A San Leone il ciclone Harry è ancora presente | sul lungomare restano le ferite della mareggiata

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Leone, le conseguenze della mareggiata causata dal ciclone Harry sono ancora evidenti lungo il lungomare. Le wave sono andate via da tempo, ma i danni all'area sono visibili: pali danneggiati, spiagge erose e alcuni tratti di passeggiata ancora in fase di ripristino. La presenza del ciclone, avvenuta alcune settimane fa, si percepisce nelle strutture e nel paesaggio, che mostrano ancora i segni di quell’evento atmosferico intenso. La zona si trova in attesa di interventi di sistemazione definitiva.

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Il ciclone Harry ad Agrigento è tutt'altro che un lontano ricordo, se non altro per i segni che ha lasciato e che rimangono ben visibili lungo il litorale di San Leone, mai davvero cancellati. A poco più di un mese dall'inizio dell'estate, sul lungomare Falcone-Borsellino già superaffollato nei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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