A San Leone il ciclone Harry è ancora presente | sul lungomare restano le ferite della mareggiata

A San Leone, le conseguenze della mareggiata causata dal ciclone Harry sono ancora evidenti lungo il lungomare. Le wave sono andate via da tempo, ma i danni all'area sono visibili: pali danneggiati, spiagge erose e alcuni tratti di passeggiata ancora in fase di ripristino. La presenza del ciclone, avvenuta alcune settimane fa, si percepisce nelle strutture e nel paesaggio, che mostrano ancora i segni di quell’evento atmosferico intenso. La zona si trova in attesa di interventi di sistemazione definitiva.

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