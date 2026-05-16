Dal 14 maggio è al cinema ‘A pranzo la domenica’, esordio alla regia di Mariella Sellitti con Lorenza Indovina e un cast corale di grande livello. ROMA – ZTV Production di Sergio Romoli e Mirage Film di Andrea Taschler portano nelle sale A pranzo la domenica, il film che segna l’esordio alla regia di Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e già sceneggiatrice per la serie Don Matteo. La pellicola, uscita il 14 maggio, si affida a un cast corale guidato da Lorenza Indovina, affiancata da interpreti come Tony Laudadio, Antonio Serrano, Fabrizia Sacchi, Eleonora Pieroni, Patrizia Loreti, Valentina Acca, Simone Francia, Giovanni Visentin, Anna Rita Del Piano e Roberta Garzia, con la partecipazione di Cesare Bocci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “A pranzo la domenica”: il debutto di Mariella Sellitti

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A pranzo la domenica: la rivincita di una donna sottomessa nell'esordio di Mariella Sellitti con Lorenza IndovinaEsce al cinema il 14 maggio una commedia particolare declinata al femminile, A pranzo la domenica, diretto da Mariella Sellitti, sceneggiatrice al suo esordio alla regia di un lungometraggio. comingsoon.it

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