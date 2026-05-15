Dal 14 maggio è possibile inviare il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi del 2026, accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Cie o Cns. È consentito inviare il modello anche con modifiche e integrazioni rispetto alla versione precompilata. In caso di errori o omissioni, si può intervenire correggendo i dati direttamente online prima di inviarlo, senza dover ricorrere a procedure particolari. La presentazione può essere effettuata fino alla scadenza stabilita.

Dal 14 maggio è possibile inviare il modello 730 precompilato per la dichiarazione 2026, basterà accedere all’area riservata dell’ Agenzia delle Entrate con Spid, Cie o Cns. I modelli erano già disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile: ora possono ora essere integrati, modificati o accettati così come sono proposti dal Fisco e inviati via web. La scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre 2026. Per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione 730 è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online per il proprio interesse. Per farlo si può usare la funzionalità disponibile nell’area personale online o inviare una Pec o una richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Via libera all’invio del modello 730 precompilato anche con modifiche e integrazioni. Cosa fare in caso di errore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIM'ORA! Guida al 730 Precompilato 2026: Date, Novità e Come Non sbagliare

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Modello 730 precompilato inviato errato, come annullarlo e cosa fare

730 precompilato: via all’invio con 1,3 miliardi di dati digitali? Punti chiave Come cambiano le detrazioni per chi guadagna oltre 75mila euro? Quali nuove spese sono state caricate automaticamente nel sistema? Chi...

Via libera della Duma all’invio di truppe all’estero per proteggere i cittadini russi arrestati, indagati, processati o maltrattatiUn attacco durato 30 ore, con più di 1.600 droni e missili sganciati contro Kiev e Odessa, che hanno provocato 15 morti e 100 feriti. È il messaggio di pace di Vladimir Putin che torna, finita la treg ... corriere.it

Modello 730/2026 precompilato: via libera alla presentazioneArriva il via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate: è ora possibile modificare e inviare il modello 730/2026 - Modello 730 / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Dichiarazione dei redditi ... msn.com

Fabrizio: Il nuovo accordo di Caicedo sarà valido fino a giugno 2033 con i dettagli finali in fase di definizione, come riporta @CLMerlo. Caicedo ha dato il via libera per rimanere al #CFC a lungo termine. reddit