A Verona, è stato avviato il progetto Let’s Care, che mira a mettere la scuola al centro del dibattito sul pensiero critico. Tra i temi trattati ci sono le modalità con cui i metodi educativi di Montessori e Don Milani possono supportare i giovani. Si discute anche di come la digitalizzazione, imposta in modo rapido, stia modificando il ruolo degli insegnanti e le dinamiche in classe. L’iniziativa coinvolge scuole, docenti e studenti, con l’obiettivo di analizzare le nuove sfide educative.

? Punti chiave Come possono i metodi di Montessori e Don Milani difendere i giovani?. Perché la digitalizzazione forzata sta cambiando il ruolo dei professori?. Cosa significa trasformare l'aula in un laboratorio di democrazia attiva?. Come influenzeranno queste nuove strategie educative il futuro della società?.? In Breve Convegno 16-17 maggio 2026 presso Casa Madre Opera Don Calabria a Verona.. Relatori Philippe Meirieu, Enrico Bottero, Cristiano Corsini, Italo Fiorin e Paolo Landi.. Progetto Let’s Care coinvolge sei nazioni per migliorare il benessere scolastico europeo.. Stefano Cobello e Alessio Perpolli coordinano le attività del Polo Europeo della Conoscenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, il progetto Let’s Care: scuola al centro per il pensiero critico

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