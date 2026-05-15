Ultima vela… | Lucio Salzano in mostra a Palazzo Venezia Napoli

Dal 19 al 27 maggio 2026, Palazzo Venezia Napoli ospita la mostra personale di Lucio Salzano intitolata “Ultima vela…”. La rassegna presenta sette opere inedite create tra il 2021 e il 2026. L’esposizione si svolge negli spazi storici della sede napoletana, offrendo la possibilità di ammirare lavori realizzati nel corso degli ultimi cinque anni. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città, attirando visitatori interessati all’arte contemporanea.

Dal 19 al 27 maggio 2026 gli spazi di Palazzo Venezia Napoli ospitano “Ultima vela.”, la nuova mostra personale di Lucio Salzano, composta da sette opere inedite realizzate tra il 2021 e il 2026. L’inaugurazione è prevista martedì 19 maggio alle ore 19.00.Con questa esposizione Salzano chiude. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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